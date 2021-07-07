Эксперт сообщил о случаях заражения COVID-19 в третий раз
Случаи заражения коронавирусной инфекцией в третий раз зафиксированы в мире, и в таком случае течение заболевания может быть более тяжелым. Об этом заявил инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков на пресс-конференции по эпидемиологической ситуации в России.
«То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два», — цитирует медика РИА Новости.
Кроме того, инфекционист отметил особенность индийского штамма COVID-19, с которым связывают очередную волну заболеваемости в РФ. По словам Тимакова, состояние человека может ухудшиться на седьмой-восьмой день после заражения вплоть до необходимости в госпитализации.
Ранее пульмонолог Алексей Никишенков заявил, что индийская разновидность коронавируса может проявляться в виде расстройств желудочно-кишечного тракта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- СМИ: Умер актер и режиссер Роберт Дауни-старший
- В ВОЗ заявили, что новые варианты COVID-19 побеждают в соревновании с вакцинами
- Таджикистан призвал ОДКБ помочь в защите границы с Афганистаном
- В РФПИ прокомментировали статью журнала Nature о «Спутнике V»
- Трамп подал в суд на Google, Facebook и Twitter
- СМИ: Убийцы президента Гаити кричали, что проводят антинаркотическую операцию США
- Эксперт сообщил о случаях заражения COVID-19 в третий раз
- Евросоюз пригрозил Венгрии санкциями из-за запрета ЛГБТ-пропаганды
- Минтруд: На выплаты детям от 6 лет направят 204 млрд рублей
- Путин поручил кабмину реализовать меры по выплатам на детей до 7 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru