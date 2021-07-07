Эксперт сообщил о случаях заражения COVID-19 в третий раз

«То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два», — цитирует медика РИА Новости.

Кроме того, инфекционист отметил особенность индийского штамма COVID-19, с которым связывают очередную волну заболеваемости в РФ. По словам Тимакова, состояние человека может ухудшиться на седьмой-восьмой день после заражения вплоть до необходимости в госпитализации.

Ранее пульмонолог Алексей Никишенков заявил, что индийская разновидность коронавируса может проявляться в виде расстройств желудочно-кишечного тракта.

