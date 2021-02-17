ЕК запустила программу по изучению новых штаммов COVID-19
Европейская комиссия запустила программу по изучению новых штаммов коронавируса. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.
Она отметила, что новые штаммы быстро распространяются и необходимо найти ответ на то, как реагировать на них еще быстрее, передает ТАСС.
«Чтобы оставаться впереди волны инфекций, мы запускаем сегодня Европейский план действий по биологической защите под названием HERA Incubator», - сказала фон дер Ляйен.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что разработанные в России вакцины от COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» эффективны против британской мутации коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru