ЕК запустила программу по изучению новых штаммов COVID-19

Европейская комиссия запустила программу по изучению новых штаммов коронавируса. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Она отметила, что новые штаммы быстро распространяются и необходимо найти ответ на то, как реагировать на них еще быстрее, передает ТАСС.