ЕК запустила программу по изучению новых штаммов COVID-19

Европейская комиссия запустила программу по изучению новых штаммов коронавируса. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

Она отметила, что новые штаммы быстро распространяются и необходимо найти ответ на то, как реагировать на них еще быстрее, передает ТАСС.

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«Чтобы оставаться впереди волны инфекций, мы запускаем сегодня Европейский план действий по биологической защите под названием HERA Incubator», - сказала фон дер Ляйен.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора заявила, что разработанные в России вакцины от COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» эффективны против британской мутации коронавируса.

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ФОТО: Роспотребнадзор
ТЕГИ:Коронавирус
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