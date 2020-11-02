В Красноярском крае ограничили использование Wi-Fi из-за COVID-19

Губернатор Красноярска Александр Ус ввел новые меры по борьбе с распространением коронавируса. В их числе запрет на использование Wi-Fi в торгово-развлекательных центрах. Об этом сообщается в пресс-службе Красноярского края.

Кроме того, под запрет попали семейные торжества в кафе и ресторанах, а также присутствие на спортивных состязаниях.