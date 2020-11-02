В Красноярском крае ограничили использование Wi-Fi из-за COVID-19

Губернатор Красноярска Александр Ус ввел новые меры по борьбе с распространением коронавируса. В их числе запрет на использование Wi-Fi в торгово-развлекательных центрах. Об этом сообщается в пресс-службе Красноярского края.

Кроме того, под запрет попали семейные торжества в кафе и ресторанах, а также присутствие на спортивных состязаниях.

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Также в пресс-службе отметили, что дети до 14 лет не будут допущены в торговые центры без родителей. Жители обязаны носить маски не только в местах массового пребывания людей, но и в лифтах и на парковках.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКрасноярский КрайКоронавирус
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