Онищенко объяснил повторение суточного рекорда по числу умерших от COVID-19

Повторение рекорда по числу умерших от COVID-19 в России за сутки – 820 человек – связано с тем, что пожилые люди и другие россияне из группы риска не соблюдают изоляцию, в то время как в стране начался ещё и осенний подъем респираторных заболеваний. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко

При этом, молодежь, по словам Онищенко, переносит коронавирус достаточно легко, пишет «Лента.ру».

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Напомним, в России повторился рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние 24 часа в стране скончались 820 человек. Столько же летальных исходов было подтверждено 26 августа, напоминает Ura.ru.

В оперштабе также добавили, что за минувшие сутки в России выявили 21 438 новых случаев заражения коронавирусом. С учётом этих данных, в нашей стране с начала эпидемии зарегистрировали более 7 миллионов 354 тысяч инфицированных.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:СмертностьКоронавирусГеннадий Онищенко
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