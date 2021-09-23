Онищенко объяснил повторение суточного рекорда по числу умерших от COVID-19
Повторение рекорда по числу умерших от COVID-19 в России за сутки – 820 человек – связано с тем, что пожилые люди и другие россияне из группы риска не соблюдают изоляцию, в то время как в стране начался ещё и осенний подъем респираторных заболеваний. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко
При этом, молодежь, по словам Онищенко, переносит коронавирус достаточно легко, пишет «Лента.ру».
Напомним, в России повторился рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние 24 часа в стране скончались 820 человек. Столько же летальных исходов было подтверждено 26 августа, напоминает Ura.ru.
В оперштабе также добавили, что за минувшие сутки в России выявили 21 438 новых случаев заражения коронавирусом. С учётом этих данных, в нашей стране с начала эпидемии зарегистрировали более 7 миллионов 354 тысяч инфицированных.
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Заразились
7,4 млн+21 438 / сут.
Умерли
201 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 567 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru