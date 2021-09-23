Онищенко объяснил повторение суточного рекорда по числу умерших от COVID-19

Повторение рекорда по числу умерших от COVID-19 в России за сутки – 820 человек – связано с тем, что пожилые люди и другие россияне из группы риска не соблюдают изоляцию, в то время как в стране начался ещё и осенний подъем респираторных заболеваний. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко

При этом, молодежь, по словам Онищенко, переносит коронавирус достаточно легко, пишет «Лента.ру».