В Курской области эвакуированы 56 жителей приграничных районов

Согласно уточнениям, 43 человека были спасены в Кореневском районе, семь жителей эвакуированы из Суджанского и шесть — из Большесолдатского районов.

Украинские войска вошли в Курскую область 6 августа и к 12 августа заняли 28 населенных пунктов. Спустя месяц Минобороны сообщило об освобождении 12 поселений, а 9 октября — еще двух: Новой Сорочины и Покровского, передает «Радиоточка НСН».