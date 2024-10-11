В Курской области эвакуированы 56 жителей приграничных районов
Власти Курской области сообщили, что в пятницу российские военнослужащие эвакуировали 56 жителей приграничных районов региона, сообщается в Telegram-канале местного правительства.
В публикации уточняется, что люди были вывезены в безопасные места, где им оказана необходимая помощь.
Согласно уточнениям, 43 человека были спасены в Кореневском районе, семь жителей эвакуированы из Суджанского и шесть — из Большесолдатского районов.
Украинские войска вошли в Курскую область 6 августа и к 12 августа заняли 28 населенных пунктов. Спустя месяц Минобороны сообщило об освобождении 12 поселений, а 9 октября — еще двух: Новой Сорочины и Покровского, передает «Радиоточка НСН».
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