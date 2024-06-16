Зеленский заявил, что принятый по итогам саммита по Украине «план действий» передадут России

По словам главы государства, основой для Киева является Устав ООН. Зеленский указал, что «когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет прокоммуницирован представителям России, чтобы на втором саммите мира мы могли зафиксировать реальный конец войны». Об этом глава государства сказал во время пленарного заседания на саммите.

Ранее стало известно, что участники мирной конференции по Украине в Швейцарии выступили за привлечение к диалогу всех сторон конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

