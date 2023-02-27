Зеленский ввел новые санкции против россиян

«Подписал три указа для реализации решений СНБО», — заявил глава государства. Отмечается, что ограничения введены против граждан РФ, причастных к спорту. Также под санкции попали те, «кто помогает держать структуры наемников в России».

Имена и должности Зеленский не сообщил.

Ранее лидер бывшей советской республики внёс в Верховную Раду проект постановления, которым предлагается утвердить решения Совета безопасности страны о вводе санкций против всех находящихся в России банков.

