Зеленский ввел новые санкции против россиян
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что подписал три указа о введении санкций против россиян.
«Подписал три указа для реализации решений СНБО», — заявил глава государства. Отмечается, что ограничения введены против граждан РФ, причастных к спорту. Также под санкции попали те, «кто помогает держать структуры наемников в России».
Имена и должности Зеленский не сообщил.
Ранее лидер бывшей советской республики внёс в Верховную Раду проект постановления, которым предлагается утвердить решения Совета безопасности страны о вводе санкций против всех находящихся в России банков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 574 / сут.
Умерли
396 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 774 / сут.
- Зеленский ввел новые санкции против россиян
- Экс-глава Госдепа усомнилась в будущем вступлении Украины в НАТО
- Бывший американский разведчик предупредил о вероятном истощении ВСУ к октябрю
- В США раскрыли многотысячные потери Польши на Украине
- США не исключили возможность пересмотра вопроса принадлежности Крыма
- Около 2,5 тысяч человек потребовали закрытия американской базы Рамштайн в ФРГ
- Политолог раскрыл мотивы подрыва даммы украинскими военными в Артемовске
- В СПЧ обеспокоены бесконтрольным сбором биометрических данных
- Пригожин уклонился от ответа компании CNN об отношениях с федеральным цетром
- Собянин назвал показавшие в 2022 году наибольший рост отрасли столичной экономики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru