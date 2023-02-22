Зеленский просит Раду утвердить санкции против всех банков России

В тексте решения Совбеза говорится об ограничениях сроком на 50 лет в отношении всех финансовых организаций, «зарегистрированных или имеющих местонахождение в РФ, в том числе против Центробанка России».

Также в документе речь идёт о небанковских кредитных организациях, операторах платёжных систем, профессиональных участниках фондового рынка, страховых компаниях, инвестиционных фондах, предоставляющих финансовые услуги.

Как заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, рассмотреть проект планируется в ближайшее время.

Ранее Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер против 333 граждан России, в том числе финансистов и банкиров, сообщает НСН.

