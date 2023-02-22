Зеленский просит Раду утвердить санкции против всех банков России
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду проект постановления, которым предлагается утвердить решения Совета безопасности страны о вводе санкций против всех находящихся в России банков, сообщает ТАСС.
В тексте решения Совбеза говорится об ограничениях сроком на 50 лет в отношении всех финансовых организаций, «зарегистрированных или имеющих местонахождение в РФ, в том числе против Центробанка России».
Также в документе речь идёт о небанковских кредитных организациях, операторах платёжных систем, профессиональных участниках фондового рынка, страховых компаниях, инвестиционных фондах, предоставляющих финансовые услуги.
Как заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк, рассмотреть проект планируется в ближайшее время.
Ранее Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер против 333 граждан России, в том числе финансистов и банкиров, сообщает НСН.
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