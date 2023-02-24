Зеленский заявил, что ситуация на востоке очень трудная
Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал в Telegram ситуацию на восточном направлении фронта.
«Ситуация на востоке очень трудная. Болезненная», — сказал глава государства. По его словам, принимаются меры, «чтобы выдержать».
При этом Зеленский охарактеризовал ситуацию на южном направлении как «достаточно опасную».
Специалисты отмечают, что Артемовск все-таки нельзя считать просто одним из небольших городов ДНР. При взятии города российские силы смогут выйти к Славянску и Краматорску, что даст существенное преимущество в регионе.
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