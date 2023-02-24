Зеленский заявил, что ситуация на востоке очень трудная

«Ситуация на востоке очень трудная. Болезненная», — сказал глава государства. По его словам, принимаются меры, «чтобы выдержать».

При этом Зеленский охарактеризовал ситуацию на южном направлении как «достаточно опасную».

Специалисты отмечают, что Артемовск все-таки нельзя считать просто одним из небольших городов ДНР. При взятии города российские силы смогут выйти к Славянску и Краматорску, что даст существенное преимущество в регионе.

