Зеленский заявил, что ситуация на востоке очень трудная

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал в Telegram ситуацию на восточном направлении фронта.

В ДНР заявили, что Артемовск стал «центром утилизации» ВСУ

«Ситуация на востоке очень трудная. Болезненная», — сказал глава государства. По его словам, принимаются меры, «чтобы выдержать».

При этом Зеленский охарактеризовал ситуацию на южном направлении как «достаточно опасную».

Специалисты отмечают, что Артемовск все-таки нельзя считать просто одним из небольших городов ДНР. При взятии города российские силы смогут выйти к Славянску и Краматорску, что даст существенное преимущество в регионе.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский
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