Зеленский предупредил о возможном штурме Киева в ночь на субботу

По словам главы государства, «ночь будет более тяжелой, чем день». Зеленский подчеркнул, что под ударом находятся многие украинские города, при этом следует уделить особое внимание Киеву.

«Нельзя потерять столицу... Этой ночью они пойдут на штурм», — заявил Зеленский.

Россия в четверг начала специальную военную операцию на Украине для защиты мирного населения Донбасса. По последним данным, российские военные вошли в украинский Мелитополь.

