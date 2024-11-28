Зеленский потребовал от Запада предоставить системы ПВО
Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от руководства западных стран предоставить Киеву системы ПВО на фоне того, что российская армия выпустила по Украине свыше 90 ракет разных типов и 100 ударных дронов. Соответствующее заявление президент Украины опубликовал в своем Telegram-канале.
По его словам, целями Вооруженных сил России были украинские объекты инфраструктуры, во всех областях для ликвидации последствий ударов задействованы экстренные службы Украины. Зеленский добавил, что российские атаки служат доказательством тому, что системы ПВО должны находиться не на базах хранения, а непосредственно на Украине, причем это особенно актуально зимой.
«Мы постоянно работаем с партнерами, чтобы иметь больше силы для защиты, и своевременное снабжение сейчас и полное выполнение договоренностей в частности по ПВО — это то, что больше всего нужно», — отметил глава государства.
Ранее Зеленский назвал ситуацию на Кураховском направлении самой тяжелой для ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На аукцион выставят письмо Леннона, в котором он предложил Клэптону создать супергруппу
- СМИ: Уилл Ротшильд, вероятно, погиб в результате пожара на Голливудских холмах
- «Узурпаторы»: Путин назвал украинские власти «нелегитимными»
- Экс-адвокат журналиста Сафронова приговорен к 7 годам колонии за фейки об армии
- Новым прокурором Москвы назначен Максим Жук
- Патриарх Кирилл назвал новую ракетную систему «Орешник» стоп-машиной
- Скворцова: Молодыми в скором времени смогут считаться люди до 60 лет
- Алиханов: Ослабление рубля позитивно отразится на импорте
- Крупный пожар в производственном здании в Подмосковье локализован. Видео
- «Все превращается в пыль»: Путин рассказал о мощи ракет «Орешник»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru