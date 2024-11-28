Зеленский потребовал от Запада предоставить системы ПВО

По его словам, целями Вооруженных сил России были украинские объекты инфраструктуры, во всех областях для ликвидации последствий ударов задействованы экстренные службы Украины. Зеленский добавил, что российские атаки служат доказательством тому, что системы ПВО должны находиться не на базах хранения, а непосредственно на Украине, причем это особенно актуально зимой.

«Мы постоянно работаем с партнерами, чтобы иметь больше силы для защиты, и своевременное снабжение сейчас и полное выполнение договоренностей в частности по ПВО — это то, что больше всего нужно», — отметил глава государства.

Ранее Зеленский назвал ситуацию на Кураховском направлении самой тяжелой для ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

