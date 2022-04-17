Зеленский: Можем сражаться с Россией и 10 лет
Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что Киев готов сражаться с Москвой и десять лет.
«Мы можем сражаться с Российской Федерацией и 10 лет», - приводит его слова РИА Новости.
При этом украинский лидер заявил, что Киев не может отдать территории Украины, но должен выйти на диалог с Москвой.
«Мы не можем отдать нашу территорию, но мы должны найти какой-то диалог с Россией. Если они способны на него, то мы готовы», - подчеркнул Зеленский.
Однако, украинский лидер подчеркнул – возможности решить конфликт с помощью переговоров уменьшаются.
«Шансы уменьшаются каждый день. Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры», - сказал он.
Ранее спикер Госдумы РФ Владимир Володин объяснил заявление Зеленского о готовности обсуждать НАТО и статус Крыма желанием затянуть сроки переговоров.
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