Трамп пообещал остановить конфликт на Украине
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что в случае победы на выборах главы государства в 2024 году сможет остановить конфликт на Украине, сообщает РИА Новости.
По мнению Трампа, он способен остановить боевые действия еще до вступления в должность. Экс-президент заверил, что в украинском конфликте не занимает ничьей стороны.
«Я просто хочу, чтобы люди перестали погибать», - сказал политик на митинге своих сторонников в штате Айова.
Трамп ранее допустил, что для завершения конфликта Украине придется уступить России часть территорий. В интервью Reuters он отметил, что Киев и Москва нуждаются в посреднике для переговоров, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп пообещал остановить конфликт на Украине
- ФСБ получит круглосуточный доступ к базам данных заказов такси
- В Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков
- В Совфеде пообещали жесткий ответ на передачу Украине кассетных боеприпасов
- В Коломне от удара молнии пострадала женщина
- «Росэнергоатом»: вероятность атаки Украины на ЗАЭС снизилась
- Администрация США опровергла сообщения о тайных переговорах с РФ
- Рублев сыграет с Бубликом в четвертом круге Уимблдона
- Белый дом: США передадут истребители F-16 Украине еще до конца конфликта с Россией
- Белый дом усомнился в передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru