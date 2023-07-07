Трамп пообещал остановить конфликт на Украине

По мнению Трампа, он способен остановить боевые действия еще до вступления в должность. Экс-президент заверил, что в украинском конфликте не занимает ничьей стороны.

«Я просто хочу, чтобы люди перестали погибать», - сказал политик на митинге своих сторонников в штате Айова.

Трамп ранее допустил, что для завершения конфликта Украине придется уступить России часть территорий. В интервью Reuters он отметил, что Киев и Москва нуждаются в посреднике для переговоров, передает «Радиоточка НСН».

