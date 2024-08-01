«Выгодное перемирие?»: Зеленский готовится провести референдум в начале 2025 года

«Если референдум пройдет, это случится не так скоро, для этого требуется соблюдение определенных процедур. Зеленский будет проводить референдум, чтобы некую волю народа показать на возможный размен территориями или отказ от этого размена, а также, чтобы укрепить личную власть. Скорее всего, референдум пройдет в начале 2025 года, возможно, что раньше. Я думаю, что это будет увязываться с выборами в США. Это будет результатом того выбора, который сделают американские избиратели, будет зависеть все от того, кого там приведут к власти и как Зеленский выстроит отношения с этим человеком», - рассказал он.

По его словам, украинское население все больше склоняется к мирному урегулированию конфликта с уступкой территорий.

«Сейчас число людей на Украине, которые готовы пойти на мирное соглашение с Россией с потерей территорий, растет. Каким это число будет к началу 2025 года, сказать сложно, но это число еще вырастет. В холодное время года люди начнут испытывать дефицит электроэнергии, дефицит тепла, будет усиливаться инфляция, экономика Украины будет все больше разрушаться. Все это на фоне постоянной мобилизации мужчин и коррупции. Но здесь нельзя исключать и фальсификации этого референдума, его результатов. Очевидно, что этот процесс будет отвечать тем задачам, которые ставит перед собой Зеленский», - отметил Безпалько.

При этом Безпалько указал, что именно Западу сегодня выгодно перемирие с Россией, но все-таки временное.

«Игра достаточно сложная, потому что есть мировые игроки, которым невыгодна победа России, но выгодна заморозка конфликта. Есть игроки, для которых Украина будет интересна с точки зрения продолжения конфликта с Россией через какое-то время, а для этого нужно достичь перемирия. Самое главное – на каких реальных условиях возможно перемирие, пока озвученные условия взаимоисключающие», - подытожил собеседник НСН.

В середине июня Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Тогда президент заявил, что для начала переговоров Киев должен вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) со всей территории новых регионов РФ – Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, передает «Радиоточка НСН».



