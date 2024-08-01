«Выгодное перемирие?»: Зеленский готовится провести референдум в начале 2025 года
Богдан Безпалько заявил НСН, что Зеленский проведет территориальный референдум в начале 2025 года, так как Западу нужна заморозка конфликта с Россией.
Украинский лидер Владимир Зеленский проведет территориальный референдум в начале 2025 года, так как Западу выгодна заморозка конфликта с Россией, а украинцы все больше склоняются к «уступке территорий» ради мира, рассказал в интервью НСН член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским СМИ заявил, что на мирном саммите в ноябре должны присутствовать представители РФ. По его словам, власти не имеют официального права отдавать свои территории. Чтобы это произошло, украинский народ должен этого захотеть. Комментируя возможные переговоры с Россией, Зеленский снова допустил, что территории военным путем Украина к их началу может и не вернуть. Безпалько объяснил, что изменения риторики Зеленского связано с предстоящими выборами в США.
«Если референдум пройдет, это случится не так скоро, для этого требуется соблюдение определенных процедур. Зеленский будет проводить референдум, чтобы некую волю народа показать на возможный размен территориями или отказ от этого размена, а также, чтобы укрепить личную власть. Скорее всего, референдум пройдет в начале 2025 года, возможно, что раньше. Я думаю, что это будет увязываться с выборами в США. Это будет результатом того выбора, который сделают американские избиратели, будет зависеть все от того, кого там приведут к власти и как Зеленский выстроит отношения с этим человеком», - рассказал он.
По его словам, украинское население все больше склоняется к мирному урегулированию конфликта с уступкой территорий.
«Сейчас число людей на Украине, которые готовы пойти на мирное соглашение с Россией с потерей территорий, растет. Каким это число будет к началу 2025 года, сказать сложно, но это число еще вырастет. В холодное время года люди начнут испытывать дефицит электроэнергии, дефицит тепла, будет усиливаться инфляция, экономика Украины будет все больше разрушаться. Все это на фоне постоянной мобилизации мужчин и коррупции. Но здесь нельзя исключать и фальсификации этого референдума, его результатов. Очевидно, что этот процесс будет отвечать тем задачам, которые ставит перед собой Зеленский», - отметил Безпалько.
При этом Безпалько указал, что именно Западу сегодня выгодно перемирие с Россией, но все-таки временное.
«Игра достаточно сложная, потому что есть мировые игроки, которым невыгодна победа России, но выгодна заморозка конфликта. Есть игроки, для которых Украина будет интересна с точки зрения продолжения конфликта с Россией через какое-то время, а для этого нужно достичь перемирия. Самое главное – на каких реальных условиях возможно перемирие, пока озвученные условия взаимоисключающие», - подытожил собеседник НСН.
В середине июня Владимир Путин выступил с инициативой о мирном завершении конфликта на Украине. Тогда президент заявил, что для начала переговоров Киев должен вывести Вооруженные силы Украины (ВСУ) со всей территории новых регионов РФ – Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Тагиле выросло до восьми
- Песков: Путин не планирует уходить в отпуск
- Песков заявил, что YouTube на его телефоне работает нормально
- Два человека ранены в Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ
- Экс-боец UFC из Бразилии будет тренировать военных в зоне СВО
- Песня Ольги Бузовой «Без дел» попала в мировой чарт Billboard
- Минздрав Газы: В анклаве погибли 39,4 тысячи человек
- В Таджикистане арестован экс-исполняющий обязанности президента Искандаров
- МЧС: Число пострадавших при обрушении многоэтажки в Нижнем Тагиле возросло до шести
- Израиль заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС ад-Дейфа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru