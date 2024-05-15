ВС РФ полностью освободили Работино в Запорожской области

Российские военные в Запорожской области полностью освободили населенный пункт Работино, сообщило Минобороны России.

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Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что от села Работино почти ничего не осталось: населенный пункт представляет собой степь, посыпанную кирпичом.

Еще в конце февраля Минобороны РФ сообщало, что в результате штурмовых действий российским подразделениям удалось закрепиться в селе.

В российском оборонном ведомстве также сообщили о взятии под контроль населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области. Российские военные продвинулись в глубину обороны ВСУ, отметили в Минобороны, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраинаМинобороны РФЗапорожье

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