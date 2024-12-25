ВС РФ освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР
25 декабря 202413:14
Российские военные освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что ВС РФ утром нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК. В результате удара все цели были поражены.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил о том, что ВС РФ освободили населенный пункт Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru