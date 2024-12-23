Минобороны: ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью
23 декабря 202407:46
Украинский беспилотник уничтожили минувшей ночью над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
«Уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области», — отметили в ведомстве.
Дрон был ликвидирован дежурными средствами ПВО.
Ранее военные уничтожили 42 украинских БПЛА над Орловской, Ростовской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru