Минобороны: ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью

Украинский беспилотник уничтожили минувшей ночью над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

«Уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области», — отметили в ведомстве.

Дрон был ликвидирован дежурными средствами ПВО.

Ранее военные уничтожили 42 украинских БПЛА над Орловской, Ростовской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

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