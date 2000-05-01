Франция передаст Украине истребители Mirage-2000-5F
Франция намерена передать Украине шесть истребителей Mirage-2000-5F. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в отчёте вице-президента комиссии по обороне в Нацсобрании страны Франка Жилетти.
По его словам, передача боевых самолётов Украине окажет негативный эффект на состояние парка французской авиации.
«Предстоящая передача истребителей, а также связанной с ними модели комплексной поддержки ещё больше обеднят узкоспециализированный формат истребительной авиации Франции», - указал Жилетти.
Отмечается, что передать самолёты Киеву планируется в первом квартале 2025 года.
Ранее политолог Дмитрий Евловский заявил, что России есть что противопоставить французским истребителям Mirage 2000, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru