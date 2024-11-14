Министр обороны Франции заявил о завершении обучения украинской бригады
Украинские военные, которые будут составлять новую бригаду, оснащенную французским вооружением и обмундированием, завершили обучение на военной базе во Франции, сообщил министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню.
По его словам, в настоящее время завершаются последние этапы подготовки бригады «Анны Киевской» на востоке Франции. Лекорню также отметил, что вместе с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро он лично наблюдал за последними учениями украинских солдат.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Франция обязалась подготовить полноценную бригаду для ВС Украины, включая поставки оружия и техники.
В рамках этого соглашения Париж оснастит украинскую 155-ю бригаду бронетранспортерами VAB, самоходными артиллерийскими установками Caesar, легкими колесными танками AMX-10 RC, противотанковыми ракетными комплексами Milan и военными грузовиками TRM, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru