Министр обороны Франции заявил о завершении обучения украинской бригады

Украинские военные, которые будут составлять новую бригаду, оснащенную французским вооружением и обмундированием, завершили обучение на военной базе во Франции, сообщил министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню.

По его словам, в настоящее время завершаются последние этапы подготовки бригады «Анны Киевской» на востоке Франции. Лекорню также отметил, что вместе с министром иностранных дел Жан-Ноэлем Барро он лично наблюдал за последними учениями украинских солдат.