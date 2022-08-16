Госдеп не располагает данными о высоком уровне радиации на ЗАЭС
Американские власти продолжают следить за развитием ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, сообщил на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
По его словам, США пока не имеют свидетельств аномального уровня радиации на АЭС. Отмечается, что Вашингтон внимательно следит за работой объекта и ситуацией вокруг него. Прайс призвал российские власти передать контроль над АЭС Украине.
Напомним, обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+25 273 / сут.
Умерли
383 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+15 410 / сут.
- СМИ: глава ФБР мог использовать самолеты ведомства для личных целей
- Исследование: ядерная война РФ и США может привести к гибели более пяти миллиардов людей
- В Microsoft заявили о «российской» киберугрозе, цель которой - НАТО
- Госдеп призвал отпустить Грайнер
- Экс-разведчик: США захотели отвлечь внимание России от Украины
- Шольц: Европе не стоит ограничивать выдачу виз для россиян-оппозиционеров
- Зампостпреда Британии в ООН не знает о плане уничтожить Крымский мост
- Обжаловано продление ареста экс-замглавы Минпросвещения Раковой
- МИД Литвы указал на необходимость общеевропейского запрета на выдачу виз россиянам
- Обнаружено тело восьмого погибшего при взрыве в Ереване
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru