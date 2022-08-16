Госдеп не располагает данными о высоком уровне радиации на ЗАЭС

По его словам, США пока не имеют свидетельств аномального уровня радиации на АЭС. Отмечается, что Вашингтон внимательно следит за работой объекта и ситуацией вокруг него. Прайс призвал российские власти передать контроль над АЭС Украине.

Напомним, обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.

