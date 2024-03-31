Константинов назвал освобождение Одессы ключом к безопасности юга России

Освобождение Одессы необходимо для обеспечения безопасности южных регионов России, заявил в беседе с РИА Новости спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Одесская история: Украина может лишиться выхода к Черному морю

Политик напомнил, что Одесса появилась во времена Российской империи и исторически была русской территорией.

«Сегодня - это ключ к стратегической безопасности для юга России», - сказал парламентарий.

По его словам, со стороны Одессы Киев посылает ракеты и беспилотники на Крым. При этом в городе живут люди, которым чужд украинский национализм, заявил парламентарий.

Киев лишится доступа к Черному морю в случае продолжения конфликта, считает американский бизнесмен Илон Маск. Он посоветовал Украине начать переговоры с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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