Политик напомнил, что Одесса появилась во времена Российской империи и исторически была русской территорией.

«Сегодня - это ключ к стратегической безопасности для юга России», - сказал парламентарий.

По его словам, со стороны Одессы Киев посылает ракеты и беспилотники на Крым. При этом в городе живут люди, которым чужд украинский национализм, заявил парламентарий.

Киев лишится доступа к Черному морю в случае продолжения конфликта, считает американский бизнесмен Илон Маск. Он посоветовал Украине начать переговоры с Россией, передает «Радиоточка НСН».

