Константинов назвал освобождение Одессы ключом к безопасности юга России
Освобождение Одессы необходимо для обеспечения безопасности южных регионов России, заявил в беседе с РИА Новости спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
Политик напомнил, что Одесса появилась во времена Российской империи и исторически была русской территорией.
«Сегодня - это ключ к стратегической безопасности для юга России», - сказал парламентарий.
По его словам, со стороны Одессы Киев посылает ракеты и беспилотники на Крым. При этом в городе живут люди, которым чужд украинский национализм, заявил парламентарий.
Киев лишится доступа к Черному морю в случае продолжения конфликта, считает американский бизнесмен Илон Маск. Он посоветовал Украине начать переговоры с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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