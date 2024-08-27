В ВСУ заявили о массированном ударе ракетами и дронами ВС России

Так он отреагировал на действия ВС РФ 26 августа. Олещук отметил, что под ударом оказался топливно-энергетический комплекс Украины.

Командующий указал, что Россия применила ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования, в числе которых были гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты «Калибр», баллистические ракеты «Искандер», а также ударные беспилотники.

Ранее в Польше заявили, что удары по объектам инфраструктуры Украины, которые произошли утром 26 августа со стороны ВС России, стали одними из самых интенсивных за время конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

