В ВСУ заявили о массированном ударе ракетами и дронами ВС России
Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук заявил, что войска нанесли России крупнейший удар ракетами и беспилотниками, сообщает «РЕН ТВ».
Так он отреагировал на действия ВС РФ 26 августа. Олещук отметил, что под ударом оказался топливно-энергетический комплекс Украины.
Командующий указал, что Россия применила ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования, в числе которых были гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты «Калибр», баллистические ракеты «Искандер», а также ударные беспилотники.
Ранее в Польше заявили, что удары по объектам инфраструктуры Украины, которые произошли утром 26 августа со стороны ВС России, стали одними из самых интенсивных за время конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Ассистентку и телохранителя Дурова отпустили после допроса
- В ВСУ заявили о массированном ударе ракетами и дронами ВС России
- ОАЭ потребовали предоставить Дурову доступ к консульским услугам
- Левая партия LFI потребует сместить Макрона
- Американский наемник из ЧВК FOG рассказал о хаосе в ВСУ
- В Польше назвали прошедшую атаку ВС РФ по Украине одной из самых интенсивных
- Трамп заявил об угрозе третьей мировой войны из-за атаки на Курскую область
- СМИ: Не менее 50 человек погибли в Пакистане в результате серии терактов
- Два мирных жителя ранены в белгородском Шебекино при обстреле ВСУ
- Средства ПВО сбили четыре украинские ракеты «Точка-У» над Курской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru