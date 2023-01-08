В США заявили о потере главкомом ВСУ Залужным большей части танков

Из-за критической нехватки танков и БМП украинской армии главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный обратился к странам НАТО с просьбой о дополнительных поставках бронетехники. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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По его данным, ВСУ потеряли большую часть своих танков и БМП.

«Поэтому в ноябре Залужный говорил, что ему нужно 300 танков, 500 БМП. Потому что он потерял всё. Ему нужно восстановить потенциал. ВСУ передвигаются на легкобронированной технике, в основном на укреплённых внедорожниках. Так они доставляют своих солдат. Это нежизнеспособно в реалиях современных мобильных столкновений», — утверждает отставной офицер морской пехоты США.

Ранее Польша отказалась снабжать Вооруженные силы Украины танками Leopard, пока такое решение не примет «широкая коалиция». Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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