В США заявили о потере главкомом ВСУ Залужным большей части танков
Из-за критической нехватки танков и БМП украинской армии главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный обратился к странам НАТО с просьбой о дополнительных поставках бронетехники. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его данным, ВСУ потеряли большую часть своих танков и БМП.
«Поэтому в ноябре Залужный говорил, что ему нужно 300 танков, 500 БМП. Потому что он потерял всё. Ему нужно восстановить потенциал. ВСУ передвигаются на легкобронированной технике, в основном на укреплённых внедорожниках. Так они доставляют своих солдат. Это нежизнеспособно в реалиях современных мобильных столкновений», — утверждает отставной офицер морской пехоты США.
Ранее Польша отказалась снабжать Вооруженные силы Украины танками Leopard, пока такое решение не примет «широкая коалиция». Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.
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