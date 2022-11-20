В США заявили, что ВСУ потеряли более 100 тысяч убитыми

«Они [Вооружённые силы Украины] не побеждают. ... Они потеряли более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными», — сказал бывший военный.

Уточняется, что ВСУ находятся «на последнем издыхании» и ждут сокрушительного удара, который «раздавит их». Макгрегор отметил, что Россию невозможно запугать или «заставить подчиниться».

Ранее бывший полковник заявил, что Евросоюз устал поставлять финансы и технику в «черную дыру» Украины. По его словам, само население Европы уже не готово вкладываться в «проигрышное дело», люди устали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

