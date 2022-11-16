Полковник армии США в отставке заявил, что ЕС устал помогать Украине
Евросоюз устал поставлять финансы и технику в «черную дыру» Украины, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.
По его словам, само население Европы уже не готово вкладываться в «проигрышное дело», люди устали.
При этом Макрегор ранее подчеркивал, что Джо Байден может вскоре отправить войска Соединенных Штатов на Украину.
Полковник армии США в отставке назвал такое возможное решение опасным и необдуманным.
Ранее стало известно, что Вашингтон планирует перебросить военных на Украину для инспекции поставляемого Западом оружия. Как указал обозреватель портала 19FortyFive Джек Бакби, это может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 431 / сут.
Умерли
391 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 354 / сут.
- Полковник армии США в отставке заявил, что ЕС устал помогать Украине
- СМИ: Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на жителей новых регионов
- Аналитик заявил о риске колебаний курса рубля до конца года
- СМИ: В аэропортах Москвы ввели повышенный уровень террористической угрозы
- Трамп официально объявил о решении участвовать в выборах президента США
- Вильфанд предупредил москвичей о «январских» морозах
- Финансист: облигации более выгодным вложением средств, чем вклады
- Байден назвал маловероятным, что упавшая в Польше ракета была запущена из России
- На Камчатке задержали обвиняемого в гибели восьми туристов гида
- СМИ: пожар в Стамбуле произошел после нескольких взрывов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru