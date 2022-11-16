Полковник армии США в отставке заявил, что ЕС устал помогать Украине

Евросоюз устал поставлять финансы и технику в «черную дыру» Украины, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.

По его словам, само население Европы уже не готово вкладываться в «проигрышное дело», люди устали.

При этом Макрегор ранее подчеркивал, что Джо Байден может вскоре отправить войска Соединенных Штатов на Украину.