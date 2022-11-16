Полковник армии США в отставке заявил, что ЕС устал помогать Украине

Евросоюз устал поставлять финансы и технику в «черную дыру» Украины, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News.

По его словам, само население Европы уже не готово вкладываться в «проигрышное дело», люди устали.

При этом Макрегор ранее подчеркивал, что Джо Байден может вскоре отправить войска Соединенных Штатов на Украину.

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Полковник армии США в отставке назвал такое возможное решение опасным и необдуманным.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует перебросить военных на Украину для инспекции поставляемого Западом оружия. Как указал обозреватель портала 19FortyFive Джек Бакби, это может перерасти в полномасштабное столкновение между Россией и НАТО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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