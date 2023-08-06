ВСУ подтвердили ракетный удар по Чонгарскому мосту
Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили удары по Чонгарскому и Геническому мостам в воскресенье. Сообщение опубликовано в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций украинской армии.
В ВСУ заявили, что нанесли ракетный удар в 15:00.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что при ударе по Чонгарскому мосту лишь одна ракета достигла цели. При обстреле Генического моста пострадал мирный житель.
Чонгарский мост связывает Крым и новые регионы России. Первый раз украинская армия нанесла удар по переправе в конце июня, передает «Радиоточка НСН».
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