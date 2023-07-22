Кадыров: ВСУ продолжают попытки захватить Клещеевку
ВСУ продолжают попытки захватить Клещеевку, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, российские бойцы отражают все украинские атаки и застают ВСУ врасплох и днем, и ночью.
Кадыров подчеркнул, что в окрестностях Клещеевки бойцы ВСУ прячутся в лесном массиве, однако подразделения спецназа «Ахмат» успешно поразили вражеские цели. По словам главы Чечни, «Ахмат» не отдаст Клещеевку, хоть участок является сложным.
Ранее Кадыров сообщил о проникновении в Белгородскую область небольшой группы с Украины, сообщает «Радиоточка НСН».
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