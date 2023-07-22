Кадыров: ВСУ продолжают попытки захватить Клещеевку

ВСУ продолжают попытки захватить Клещеевку, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал «бандитским налетом» рейд силовиков в молельный дом в Подмосковье

По его словам, российские бойцы отражают все украинские атаки и застают ВСУ врасплох и днем, и ночью.

Кадыров подчеркнул, что в окрестностях Клещеевки бойцы ВСУ прячутся в лесном массиве, однако подразделения спецназа «Ахмат» успешно поразили вражеские цели. По словам главы Чечни, «Ахмат» не отдаст Клещеевку, хоть участок является сложным.

Ранее Кадыров сообщил о проникновении в Белгородскую область небольшой группы с Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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