В США назвали минимальные условия для безопасности Украины
Американский власти считают, что Киев никогда не будет в безопасности как минимум без демилитаризации Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд.
По ее словам, безоговорочное условие завершения конфликта вокруг Украины, это создание надежной системы сдерживания Москвы. Дипломат дала понять, что не знает, решится ли наступать на Крым Украина, так как Киев сейчас сосредоточен на возвращении других территорий.
Нуланд отметила, что конфликт на Украине должен завершиться «стратегическим поражением Путина», исключающим для него возможность реванша.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что власти Соединенных Штатов не поощряют Украину к попыткам вернуть контроль над Крымом.
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