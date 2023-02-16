СМИ: США выступили против попыток Киева вернуть контроль над Крымом

По их словам, глава американской дипломатии высказался на этот счет во время разговора с группой экспертов 15 февраля. По его словам, в администрации Белого дома возможное наступление Киева на полуостров будет означать пересечение «красной линии» для Москвы.

Однако отмечается, что последнее слово остается за Киевом, а не Вашингтоном.

Ранее стало известно, что власти Украины готовы использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму. В Лондоне решают: сколько ракет Великобритания сможет передать Киеву.

