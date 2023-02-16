СМИ: США выступили против попыток Киева вернуть контроль над Крымом
Американский госсекретарь Энтони Блинкен дал понять, что власти Соединенных Штатов не поощряют Украину к попыткам вернуть контроль над Крымом, сообщает Politico со ссылкой на источники.
По их словам, глава американской дипломатии высказался на этот счет во время разговора с группой экспертов 15 февраля. По его словам, в администрации Белого дома возможное наступление Киева на полуостров будет означать пересечение «красной линии» для Москвы.
Однако отмечается, что последнее слово остается за Киевом, а не Вашингтоном.
Ранее стало известно, что власти Украины готовы использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму. В Лондоне решают: сколько ракет Великобритания сможет передать Киеву.
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