СМИ: США выступили против попыток Киева вернуть контроль над Крымом

Американский госсекретарь Энтони Блинкен дал понять, что власти Соединенных Штатов не поощряют Украину к попыткам вернуть контроль над Крымом, сообщает Politico со ссылкой на источники.

СМИ: Даже с западным оружием Украина не сможет вернуть Крым

По их словам, глава американской дипломатии высказался на этот счет во время разговора с группой экспертов 15 февраля. По его словам, в администрации Белого дома возможное наступление Киева на полуостров будет означать пересечение «красной линии» для Москвы.

Однако отмечается, что последнее слово остается за Киевом, а не Вашингтоном.

Ранее стало известно, что власти Украины готовы использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму. В Лондоне решают: сколько ракет Великобритания сможет передать Киеву.

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