В Одесской области заявили об ударе РФ по портовой инфраструктуре

По объекту портовой логистики Одесской области со стороны России нанесен точечный удар, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региональной военной администрации Олега Кипера.

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По его словам, российские военные ударили баллистической ракетой. «Целились снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры», – указал он.

Куда именно попали, Кипер не уточнил.

Ранее в порту Одессы были поражены два портовых терминала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияОдесса

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