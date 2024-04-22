В Одесской области заявили об ударе РФ по портовой инфраструктуре
22 апреля 202400:17
По объекту портовой логистики Одесской области со стороны России нанесен точечный удар, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региональной военной администрации Олега Кипера.
По его словам, российские военные ударили баллистической ракетой. «Целились снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры», – указал он.
Куда именно попали, Кипер не уточнил.
Ранее в порту Одессы были поражены два портовых терминала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru