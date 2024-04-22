В Одесской области заявили об ударе РФ по портовой инфраструктуре

По его словам, российские военные ударили баллистической ракетой. «Целились снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры», – указал он.

Куда именно попали, Кипер не уточнил.

Ранее в порту Одессы были поражены два портовых терминала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

