Власти Украины сообщили о повреждении двух терминалов порта Одессы
19 апреля 202423:41
В порту Одессы поражены два портовых терминала. Об этом в своих социальных сетях сообщило Министерство инфраструктуры Украины.
«Атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции», - уточнили в ведомстве.
По данным министерства, один из терминалов принадлежал компании «Дельта Вилмар» из Сингапура.
В украинском подполье 14 апреля сообщили об ударе по подстанции около железнодорожной станции Лосево в Харькове. По агентурным данным, прилет беспилотных аппаратов произошел ночью, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru