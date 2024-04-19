Власти Украины сообщили о повреждении двух терминалов порта Одессы

В порту Одессы поражены два портовых терминала. Об этом в своих социальных сетях сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

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«Атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции», - уточнили в ведомстве.

По данным министерства, один из терминалов принадлежал компании «Дельта Вилмар» из Сингапура.

В украинском подполье 14 апреля сообщили об ударе по подстанции около железнодорожной станции Лосево в Харькове. По агентурным данным, прилет беспилотных аппаратов произошел ночью, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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