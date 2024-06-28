По его словам, функционирование оборудования радиационного контроля за пределами площадки является неотъемлемой частью ядерной безопасности во всем мире.

Пост в Великой Знаменке Запорожской области был уничтожен в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Представители станции заявили, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на объекте, были уведомлены об уничтожении.

Украинскому командованию важно отвлечь внимание общественности от неудач на фронте, к тому же, с попустительства Запада у него развязаны руки — этим и объясняется атака на контрольный пост Запорожской АЭС. Об этом НСН заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

