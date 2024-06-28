В МАГАТЭ прокомментировали уничтожение поста радиационного контроля на ЗАЭС
Уничтожение поста радиационного контроля на ЗАЭС не оказывает прямого влияния на безопасность станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
По его словам, функционирование оборудования радиационного контроля за пределами площадки является неотъемлемой частью ядерной безопасности во всем мире.
Пост в Великой Знаменке Запорожской области был уничтожен в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Представители станции заявили, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на объекте, были уведомлены об уничтожении.
Украинскому командованию важно отвлечь внимание общественности от неудач на фронте, к тому же, с попустительства Запада у него развязаны руки — этим и объясняется атака на контрольный пост Запорожской АЭС. Об этом НСН заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МАГАТЭ прокомментировали уничтожение поста радиационного контроля на ЗАЭС
- Дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и журналистов
- СМИ: у экс-консультанта программы Зеленского Голика прошел обыск
- Дроны ВСУ атаковали еще ряд населенных пунктов Белгородской области
- ВС России нанесли удар по району, откуда шел обстрел Крыма
- Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в свинине из Бразилии
- МВФ обвинил США в подрыве многосторонней торговой системы
- СМИ: США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках ЗРК Patriot ВСУ
- Совершившую теракт в Дагестане группу создал сын бывшего чиновника Омарова
- МОК не допустил российских гребцов и стрелков на Олимпиаду в Париже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru