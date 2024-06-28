В МАГАТЭ прокомментировали уничтожение поста радиационного контроля на ЗАЭС

Уничтожение поста радиационного контроля на ЗАЭС не оказывает прямого влияния на безопасность станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Несколько подразделений ЗАЭС оказались обесточены после атаки Украины

По его словам, функционирование оборудования радиационного контроля за пределами площадки является неотъемлемой частью ядерной безопасности во всем мире.

Пост в Великой Знаменке Запорожской области был уничтожен в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Представители станции заявили, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на объекте, были уведомлены об уничтожении.

Украинскому командованию важно отвлечь внимание общественности от неудач на фронте, к тому же, с попустительства Запада у него развязаны руки — этим и объясняется атака на контрольный пост Запорожской АЭС. Об этом НСН заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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