В Кремле ничего не знают об ударе по российскому военному кораблю в Черном море
Кремль ничего не знает о якобы нанесенном ударе по российскому военному кораблю в Черном море. Об этом в пятницу сообщил во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о соответствующих публикациях в украинских СМИ.
«Нет, мы не располагаем такой информацией», - заявил Песков.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию американских СМИ о том, что разведка США передала украинским военным координаты российского крейсера «Москва», который позже затонул из-за детонации боезаряда и пожара. По его словам, этими данными располагали и в Киеве.
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