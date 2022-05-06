В Кремле ничего не знают об ударе по российскому военному кораблю в Черном море

Кремль ничего не знает о якобы нанесенном ударе по российскому военному кораблю в Черном море. Об этом в пятницу сообщил во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о соответствующих публикациях в украинских СМИ.

«Нет, мы не располагаем такой информацией», - заявил Песков.