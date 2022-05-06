В Кремле ничего не знают об ударе по российскому военному кораблю в Черном море

Кремль ничего не знает о якобы нанесенном ударе по российскому военному кораблю в Черном море. Об этом в пятницу сообщил во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о соответствующих публикациях в украинских СМИ.

«Нет, мы не располагаем такой информацией», - заявил Песков.

США или Украина? Капитан в отставке рассказал, кто раскрыл координаты крейсера «Москва»

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию американских СМИ о том, что разведка США передала украинским военным координаты российского крейсера «Москва», который позже затонул из-за детонации боезаряда и пожара. По его словам, этими данными располагали и в Киеве.


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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:Черноморский Флот РФДмитрий Песков
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