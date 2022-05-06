В Пентагоне не подтвердили передачу Украине координат крейсера «Москва»
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию о передаче США Украине координат российского крейсера «Москва», который в апреле был атакован и затонул в Черном море при буксировке. Об этом пишет The New York Times.
«Украинцы располагают собственными разведывательными возможностями, позволяющими отслеживать и брать на прицел российские корабли, что они и сделали в этом случае», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.
Ранее телеканал CNN сообщил, что американская сторона передала украинским силам данные о местоположении «Москвы». Отмечалось, что Киев обратился к американским партнерам, чтобы подтвердить, что замеченный в Черном море военный корабль — это действительно российский крейсер, пишет Ura.ru. После этого украинские войска якобы нанесли удар по кораблю, отмечает «Свободная пресса».
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