В Пентагоне не подтвердили передачу Украине координат крейсера «Москва»

«Украинцы располагают собственными разведывательными возможностями, позволяющими отслеживать и брать на прицел российские корабли, что они и сделали в этом случае», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американская сторона передала украинским силам данные о местоположении «Москвы». Отмечалось, что Киев обратился к американским партнерам, чтобы подтвердить, что замеченный в Черном море военный корабль — это действительно российский крейсер, пишет Ura.ru. После этого украинские войска якобы нанесли удар по кораблю, отмечает «Свободная пресса».

