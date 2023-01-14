Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области

По данным СМИ, хлопок был слышен на левом берегу в украинской столице. При этом в Киеве не объявлялась воздушная тревога.

Кроме того, взрывы раздались в подконтрольной украинским властям части Запорожья и в городе Очакове в Николаевской области.

В офисе президента Украины призвали граждан соблюдать спокойствие. Позже заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что взрывы в Киеве и области не связаны с военными действиями. Военный пообещал уточнить причину хлопков.

