Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области
Взрывы прогремели в Киеве и Буче (Киевская область). Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.
По данным СМИ, хлопок был слышен на левом берегу в украинской столице. При этом в Киеве не объявлялась воздушная тревога.
Кроме того, взрывы раздались в подконтрольной украинским властям части Запорожья и в городе Очакове в Николаевской области.
В офисе президента Украины призвали граждан соблюдать спокойствие. Позже заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что взрывы в Киеве и области не связаны с военными действиями. Военный пообещал уточнить причину хлопков.
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