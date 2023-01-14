Власти сообщили о взрывах в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о ракетном ударе по городу. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области

«Предварительно четыре прилета ракет С-300 в Индустриальном районе. Целили по инфраструктуре», — сообщил Терехов.

Позже глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов заявил, что в городе было зафиксировано два «прилета». По словам чиновника, на месте атаки работают экстренные службы, данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

По данным украинских СМИ, часть Харкова была обесточена после ракетных ударов, в городе на непродолжительное время остановили работу метрополитена.

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ФОТО: Скрин с видео / соцсети
ТЕГИ:ВзрывыУкраинаХарьков
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