Власти сообщили о взрывах в Харькове

«Предварительно четыре прилета ракет С-300 в Индустриальном районе. Целили по инфраструктуре», — сообщил Терехов.

Позже глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов заявил, что в городе было зафиксировано два «прилета». По словам чиновника, на месте атаки работают экстренные службы, данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

По данным украинских СМИ, часть Харкова была обесточена после ракетных ударов, в городе на непродолжительное время остановили работу метрополитена.

