Власти сообщили о взрывах в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о ракетном ударе по городу. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.
«Предварительно четыре прилета ракет С-300 в Индустриальном районе. Целили по инфраструктуре», — сообщил Терехов.
Позже глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов заявил, что в городе было зафиксировано два «прилета». По словам чиновника, на месте атаки работают экстренные службы, данные о разрушениях и пострадавших уточняются.
По данным украинских СМИ, часть Харкова была обесточена после ракетных ударов, в городе на непродолжительное время остановили работу метрополитена.
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