СМИ: Нидерланды и Дания не будут поставлять Leopard 2 Киеву
15 февраля 202305:45
Нидерланды и Дания откажутся от участия в поставках танков Leopard 2 производства ФРГ для Украины, сообщает Die Welt.
По данным издания, нидерландские и датские власти заявили, что не будут отправлять боевые машины Киеву, но готовы участвовать в ремонте и подготовке танков Leopard 1.
На днях Германия начнет обучение украинских военных управлению танками Leopard 2. Из Польши доставлены первые группы солдат для обучения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru