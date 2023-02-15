СМИ: Нидерланды и Дания не будут поставлять Leopard 2 Киеву

Нидерланды и Дания откажутся от участия в поставках танков Leopard 2 производства ФРГ для Украины, сообщает Die Welt.

NRK: Норвежские власти передадут Украине восемь танков Leopard

По данным издания, нидерландские и датские власти заявили, что не будут отправлять боевые машины Киеву, но готовы участвовать в ремонте и подготовке танков Leopard 1.

На днях Германия начнет обучение украинских военных управлению танками Leopard 2. Из Польши доставлены первые группы солдат для обучения.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаТанки
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