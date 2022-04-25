В ДНР заявили, что спецоперация России опередила Киев на считаные часы

По его словам, войска Украины не ожидали таких действий. Авидзба отметил, что у них были нарушены связи из-за необходимости перейти в оборону после подготовки наступления.

Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал призыв главы Чечни к украинским военным капитулировать, а также подтвердил готовность к более активным боевым действиям в Донбассе.

