В ДНР заявили, что спецоперация России опередила Киев на считаные часы

Украина давно планировала наступление на Донбасс, ее удалось опередить благодаря российской специальной военной операции буквально на несколько часов. Об этом заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» (ДНР) Ахра Авидзба в интервью РИА Новости.

Зеленский: Украина начала получать оружие, о котором просила

По его словам, войска Украины не ожидали таких действий. Авидзба отметил, что у них были нарушены связи из-за необходимости перейти в оборону после подготовки наступления.

Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал призыв главы Чечни к украинским военным капитулировать, а также подтвердил готовность к более активным боевым действиям в Донбассе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры