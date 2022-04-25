В ДНР заявили, что спецоперация России опередила Киев на считаные часы
Украина давно планировала наступление на Донбасс, ее удалось опередить благодаря российской специальной военной операции буквально на несколько часов. Об этом заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» (ДНР) Ахра Авидзба в интервью РИА Новости.
По его словам, войска Украины не ожидали таких действий. Авидзба отметил, что у них были нарушены связи из-за необходимости перейти в оборону после подготовки наступления.
Ранее представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал призыв главы Чечни к украинским военным капитулировать, а также подтвердил готовность к более активным боевым действиям в Донбассе.
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