Зеленский: Украина начала получать оружие, о котором просила
Украина начала получать от партнеров «оружие, о котором она просила». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец услышали нас. Которые обеспечивают нас именно тем, о чем мы просили», — заявил глава государства в видеообращении.
При этом Зеленский не уточнил, о каком именно вооружении и партнерах идет речь.
Ранее Минобороны Канады заявило о передаче Киеву тяжелой артиллерии и гаубиц, Испания объявила о предоставлении 200 тонн боеприпасов и военного снаряжения. Кроме того, США выделят Украине новый пакет военной помощи Украине на $800 млн.
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