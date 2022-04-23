Зеленский: Украина начала получать оружие, о котором просила

Украина начала получать от партнеров «оружие, о котором она просила». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Канада передала Украине новую партию тяжелых вооружений

«Я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец услышали нас. Которые обеспечивают нас именно тем, о чем мы просили», — заявил глава государства в видеообращении.

При этом Зеленский не уточнил, о каком именно вооружении и партнерах идет речь.

Ранее Минобороны Канады заявило о передаче Киеву тяжелой артиллерии и гаубиц, Испания объявила о предоставлении 200 тонн боеприпасов и военного снаряжения. Кроме того, США выделят Украине новый пакет военной помощи Украине на $800 млн.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаВладимир Зеленский
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