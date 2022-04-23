Зеленский: Украина начала получать оружие, о котором просила

«Я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец услышали нас. Которые обеспечивают нас именно тем, о чем мы просили», — заявил глава государства в видеообращении.

При этом Зеленский не уточнил, о каком именно вооружении и партнерах идет речь.

Ранее Минобороны Канады заявило о передаче Киеву тяжелой артиллерии и гаубиц, Испания объявила о предоставлении 200 тонн боеприпасов и военного снаряжения. Кроме того, США выделят Украине новый пакет военной помощи Украине на $800 млн.

