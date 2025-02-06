В Курской области обезвредили ракету ATACMS
Пиротехники МЧС обезвредили оперативно-тактическую ракету ATACMS в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«На днях сводный пиротехнический отряд... обезвредил ракету ATACMS. Боеприпас был вывезен и уничтожен на полигоне», — рассказали агентству.
Как отметили в МЧС, с начала августа прошлого года саперы ведомства привлекались для обезвреживания взрывоопасных предметов в Курской области около 250 раз. За полгода специалисты обезвредили и уничтожили свыше 1900 боеприпасов.
Между тем в Курской области ликвидировали украинскую разведывательную группу из четырех солдат 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, пишет Ura.ru.
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