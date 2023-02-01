В администрации Байдена отказались обсуждать поставки F-16 Украине

Его попросили прокомментировать слова главы государства Джо Байдена, который ранее отказался поставлять истребители F-16 Украине. «Мне нечего добавить к тому, что сказал президент. Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина готова и способна противостоять угрозам, с которыми она сталкивается сейчас, а также будущим угрозам», — заявил он.

Как отметил Кирби, Вашингтон почти каждый день обсуждает с Украиной военные средства.

Польша на данный момент не обсуждает передачу истребителей F-16 Украине, заявил ранее замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

