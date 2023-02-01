В администрации Байдена отказались обсуждать поставки F-16 Украине
Администрация президента США находится в постоянном контакте с властями Украины и хочет, чтобы Киев противостоял «угрозам, с которыми сталкивается», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
Его попросили прокомментировать слова главы государства Джо Байдена, который ранее отказался поставлять истребители F-16 Украине. «Мне нечего добавить к тому, что сказал президент. Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина готова и способна противостоять угрозам, с которыми она сталкивается сейчас, а также будущим угрозам», — заявил он.
Как отметил Кирби, Вашингтон почти каждый день обсуждает с Украиной военные средства.
Польша на данный момент не обсуждает передачу истребителей F-16 Украине, заявил ранее замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+5 792 / сут.
Умерли
395 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+6 102 / сут.
- В администрации Байдена отказались обсуждать поставки F-16 Украине
- В Николаеве могут создать тайные бомбоубежища для депутатов
- МОК не будет рассматривать допуск россиян до Игр с флагом и гимном
- Гендиректора «Золотой маски» Ревякину уволили из Театра наций
- Офис Абрамовича: бизнесмен не имеет доступа к средствам от продажи «Челси»
- В Совфеде прокомментировали заявление Госдепа о нарушениях Россией ДСНВ
- СМИ: внешняя торговля России вышла на уровень до начала СВО
- СМИ: Госдеп счел блокирование инспекций со стороны России нарушением ДСНВ
- Во Франции заявили о риске третьей мировой войны
- СМИ: ЕС могут изменить политику в отношении Украины из-за энергокризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru