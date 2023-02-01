В администрации Байдена отказались обсуждать поставки F-16 Украине

Администрация президента США находится в постоянном контакте с властями Украины и хочет, чтобы Киев противостоял «угрозам, с которыми сталкивается», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Пушков считает, что США должны повлиять на союзников, чтобы не допустить поставки F-16 Киеву

Его попросили прокомментировать слова главы государства Джо Байдена, который ранее отказался поставлять истребители F-16 Украине. «Мне нечего добавить к тому, что сказал президент. Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина готова и способна противостоять угрозам, с которыми она сталкивается сейчас, а также будущим угрозам», — заявил он.

Как отметил Кирби, Вашингтон почти каждый день обсуждает с Украиной военные средства.

Польша на данный момент не обсуждает передачу истребителей F-16 Украине, заявил ранее замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаИстребителиСША
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