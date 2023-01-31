Пушков считает, что США должны повлиять на союзников, чтобы не допустить поставки F-16 Киеву

«Для предотвращения крайне опасного витка эскалации заявление Байдена является недостаточным. США не только должны жестко придерживаться этой позиции, но и использовать свое влияние на союзников, а оно более, чем достаточное, чтобы исключить такие поставки», — написал парламентарий.

Как отметил Пушков, заявление Байдена не означает, что истребители не будут поставлять другие государства, так как F-16 есть у девяти стран НАТО, а Франция обладает своими истребителями Rafale.

Американский президент Джо Байден заявил, что власти не станут предоставлять Киеву истребители F-16. «Нет», — сказал глава государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

