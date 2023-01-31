СМИ: Польша не обсуждает передачу F-16 Украине

Польша на данный момент не обсуждает передачу истребителей F-16 Украине, заявил замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, передает AFP.

Отмечается, что на данный момент нет официального обсуждения таких поставок.

Макрон допустил передачу самолетов Украине

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа призвал западные страны «переступить красные линии» и отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты.

Ранее, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет добиваться поставок дальнобойных ракет и самолетов. Однако позднее американский лидер Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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