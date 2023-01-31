СМИ: Польша не обсуждает передачу F-16 Украине
Польша на данный момент не обсуждает передачу истребителей F-16 Украине, заявил замминистра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич, передает AFP.
Отмечается, что на данный момент нет официального обсуждения таких поставок.
Накануне президент Литвы Гитанас Науседа призвал западные страны «переступить красные линии» и отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты.
Ранее, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет добиваться поставок дальнобойных ракет и самолетов. Однако позднее американский лидер Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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