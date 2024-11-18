США уведомили ФРГ о решении санкционировать удары вглубь РФ

«Да, правительство ФРГ было об этом проинформировано, и нет, это не влияет на решение канцлера не поставлять Taurus», - сказал Бюхнкер.

Ранее министр по делам экономики и защиты климата Германии, кандидат в канцлеры от «зеленых» Роберт заявил, что в случае избрания главой правительства ФРГ разрешил бы поставки Украине ракет Taurus, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

