США уведомили ФРГ о решении санкционировать удары вглубь РФ
Германию оповещали о разрешении США Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ, сообщил журналистам на брифинге представитель кабмина Германии Вольфганг Бюхнер.
Он уточнил, что это не меняет позицию канцлера Германии Олафа Шольца о запрете поставок немецких крылатых ракет Taurus Киеву.
«Да, правительство ФРГ было об этом проинформировано, и нет, это не влияет на решение канцлера не поставлять Taurus», - сказал Бюхнкер.
Ранее министр по делам экономики и защиты климата Германии, кандидат в канцлеры от «зеленых» Роберт заявил, что в случае избрания главой правительства ФРГ разрешил бы поставки Украине ракет Taurus, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru