Украинские политики засомневались существовании Украины после коронавируса

Будущее существование Украины находится под угрозой из-за того, что действия официального Киева по сдерживанию пандемии коронавируса «хаотичны и плохо спланированы». Такое заявление сделала экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире программы «Прайм» на телеканале «112 Украина».

Политик считает, что власти не готовятся к «поствирусному периоду» и не думают о ее перспективах.

«И это большая проблема, потому что рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина?» — сказала Герман.

По мнению Анны Герман, руководство Украины в первую очередь занимается решением проблемы получения нового транша от Международного валютного фонда (МВФ), но не о мерах по борьбе с коронавирусом, отмечает РБК.

Накануне, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в создавшихся условиях гражданам необходимо думать в первую очередь о выживании, не о комфорте.