Украинские политики засомневались существовании Украины после коронавируса

Будущее существование Украины находится под угрозой из-за того, что действия официального Киева по сдерживанию пандемии коронавируса «хаотичны и плохо спланированы». Такое заявление сделала экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире программы «Прайм» на телеканале «112 Украина».

Политик считает, что власти не готовятся к «поствирусному периоду» и не думают о ее перспективах.

«И это большая проблема, потому что рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина?» — сказала Герман.

По мнению Анны Герман, руководство Украины в первую очередь занимается решением проблемы получения нового транша от Международного валютного фонда (МВФ), но не о мерах по борьбе с коронавирусом, отмечает РБК.

Накануне, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в создавшихся условиях гражданам необходимо думать в первую очередь о выживании, не о комфорте.

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Напомним, на Украине, согласно официальным данным, зафиксировано 5,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 133 человека погибли.

Ранее украинский политолог Александр Дудчак в эфире НСН обвинил власти страны в циничном желании избавиться от части граждан ради снижения нагрузки на бюджет.

«Не исключено, что украинская власть идёт по пути ликвидации нагрузки на пенсионный фонд, на рынки рабочей силы. И, в принципе, всё что делала власть с февраля 2014 года, направлено на уменьшение численности украинского населения. Судя по всему, они решили, что достаточно будет людей для обслуживания портов, дорог, оставшихся шахт, работы в сельском хозяйстве, поскольку это ещё приносит прибыль», - высказался Дудчак.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:КоронавирусУкраина
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