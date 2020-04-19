Украинские политики засомневались существовании Украины после коронавируса
Будущее существование Украины находится под угрозой из-за того, что действия официального Киева по сдерживанию пандемии коронавируса «хаотичны и плохо спланированы». Такое заявление сделала экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире программы «Прайм» на телеканале «112 Украина».
Политик считает, что власти не готовятся к «поствирусному периоду» и не думают о ее перспективах.
«И это большая проблема, потому что рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина?» — сказала Герман.
По мнению Анны Герман, руководство Украины в первую очередь занимается решением проблемы получения нового транша от Международного валютного фонда (МВФ), но не о мерах по борьбе с коронавирусом, отмечает РБК.
Накануне, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в создавшихся условиях гражданам необходимо думать в первую очередь о выживании, не о комфорте.
Напомним, на Украине, согласно официальным данным, зафиксировано 5,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, 133 человека погибли.
Ранее украинский политолог Александр Дудчак в эфире НСН обвинил власти страны в циничном желании избавиться от части граждан ради снижения нагрузки на бюджет.
«Не исключено, что украинская власть идёт по пути ликвидации нагрузки на пенсионный фонд, на рынки рабочей силы. И, в принципе, всё что делала власть с февраля 2014 года, направлено на уменьшение численности украинского населения. Судя по всему, они решили, что достаточно будет людей для обслуживания портов, дорог, оставшихся шахт, работы в сельском хозяйстве, поскольку это ещё приносит прибыль», - высказался Дудчак.
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