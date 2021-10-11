«Ударит по Зеленскому». Адвокат оценил запрет российских артистов на Украине

Игорь Трунов подчеркнул, что ответная реакция России в случае принятия такого решения может быть несопоставимой.

Президент Союза Адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил вероятность запрета концертов российских артистов на Украине. Сответствующая петиция набрала боле 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским. Петиция в частности гласит: «Граждане страны-агрессора: артисты, артистки, актеры и актрисы на самом деле «не несут никакой культуры, а своим молчанием поддерживают «агрессивные действия России». Трунов назвал подобное заявление «довольно странным».

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«Петиция, конечно, неудобная и в политическом плане провокационная. Она вызовет недовольство значительной части населения, которая свое недовольство свяжет с Зеленским. Поэтому вероятность, что Зеленский поддержит эту петицию, очень небольшая. Это попытка смешать культуру и эстраду с политикой. При том, что Зеленский сам из шоу-бизнеса и, если повторно не выберут президентом, вернется туда же. Российский рынок больше и рентабельней. На нем свободно работают украинские звезды шоу-бизнеса. И ответная реакция может быть более болезненной для Украины. Поэтому вероятность того, что эта публичная акция политического характера возымеет существенное действие, равна нулю», - отметил Трунов.

Петицию, которая была размещена на сайте украинского президента, создал украинский продюсер, шоумен Игорь Кондратюк. В тексте петиции сказано, что исключение для запрета допускается только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии. В частности в тексте петиции называются писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова и музыкант Андрей Макаревич.

Ранее СБУ призвали запретить въезд на Украину Басте, Елке и Ирине Круг.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шоу-бизнесУкраинаРоссияВладимир Зеленский
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