«Ударит по Зеленскому». Адвокат оценил запрет российских артистов на Украине

«Петиция, конечно, неудобная и в политическом плане провокационная. Она вызовет недовольство значительной части населения, которая свое недовольство свяжет с Зеленским. Поэтому вероятность, что Зеленский поддержит эту петицию, очень небольшая. Это попытка смешать культуру и эстраду с политикой. При том, что Зеленский сам из шоу-бизнеса и, если повторно не выберут президентом, вернется туда же. Российский рынок больше и рентабельней. На нем свободно работают украинские звезды шоу-бизнеса. И ответная реакция может быть более болезненной для Украины. Поэтому вероятность того, что эта публичная акция политического характера возымеет существенное действие, равна нулю», - отметил Трунов.

Петицию, которая была размещена на сайте украинского президента, создал украинский продюсер, шоумен Игорь Кондратюк. В тексте петиции сказано, что исключение для запрета допускается только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии. В частности в тексте петиции называются писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова и музыкант Андрей Макаревич.

Ранее СБУ призвали запретить въезд на Украину Басте, Елке и Ирине Круг.

