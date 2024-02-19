Минобороны: ВСУ химикатами пытаются замедлить наступление России

По его словам, данная тактика предусматривает создание «особого химического пояса», для чего в период с сентября по октябрь 2023 года в районы городов Краматорск и Купянск были доставлены ёмкости с химикатами.

«По имеющейся информации... новая тактика... предусматривает подрыв ёмкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск», - уточнил начальник войск РХБЗ.

Ранее Кириллов заявил, что ВСУ применяли химоружие для заражения еды, за время спецоперации было зафиксировано 17 таких случаев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».