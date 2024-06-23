Трамп в случае победы пообещал уладить конфликт на Украине до инаугурации

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на предстоящих президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта вокруг Украины еще до официального вступления в должность главы государства.

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Об этом политик заявил на митинге своих сторонников в Филадельфии. Также экс-президент пообещал предотвратить третью мировую войну.

Ранее Трамп назвал Зеленского «величайшим торговцем» и пообещал разобраться с траншами Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияВыборы Президента СШАУкраинаДональд Трамп

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