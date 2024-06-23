Трамп в случае победы пообещал уладить конфликт на Украине до инаугурации
23 июня 202408:34
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на предстоящих президентских выборах добьется мирного урегулирования конфликта вокруг Украины еще до официального вступления в должность главы государства.
Об этом политик заявил на митинге своих сторонников в Филадельфии. Также экс-президент пообещал предотвратить третью мировую войну.
Ранее Трамп назвал Зеленского «величайшим торговцем» и пообещал разобраться с траншами Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru