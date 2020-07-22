Террорист Кривош продавил Зеленского, но заложники в Луцке свободны

Правоохранительные органы Украины задержали мужчину, который захватил заложников в автобусе в городе Луцке.

Максима Кривоша, который фигурирует в соцсетях как Максим Плохой, положили на землю недалеко от автобуса и заломили руки. Перед этим снайперы подъехали к автомобилю на бронетранспортере и сделали несколько выстрелов, после чего злоумышленник сам начал выпускать заложников.

Известно, что преступник ранее был дважды судим, а также проходил лечение в психиатрической больнице.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН заявил, что произошедшее его не удивляет.

«На Украине сейчас находится большое количество "отморозков". Нужно выяснить реальную ситуацию, и вообще, адекватен ли этот человек», - добавил ветеран антитеррора.