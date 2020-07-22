Террорист Кривош продавил Зеленского, но заложники в Луцке свободны

НСН восстановила ход событий в украинском городе, когда захвативший автобус с заложниками сумел навязать свои требования президенту страны.

Правоохранительные органы Украины задержали мужчину, который захватил заложников в автобусе в городе Луцке.

Максима Кривоша, который фигурирует в соцсетях как Максим Плохой, положили на землю недалеко от автобуса и заломили руки. Перед этим снайперы подъехали к автомобилю на бронетранспортере и сделали несколько выстрелов, после чего злоумышленник сам начал выпускать заложников.

Известно, что преступник ранее был дважды судим, а также проходил лечение в психиатрической больнице.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН заявил, что произошедшее его не удивляет.

«На Украине сейчас находится большое количество "отморозков". Нужно выяснить реальную ситуацию, и вообще, адекватен ли этот человек», - добавил ветеран антитеррора.

Зеленский записал видеообращение, которое от него требовал террорист в Луцке

Есть одно основополагающее отличие этого теракта от сотни других. Кривош, продержав заложников весь день, в итоге добился своего, то есть разговора с президентом страны.

Владимир Зеленский по его просьбе записал короткое видео с призывом посмотреть фильм «Земляне» и разместил в соцсетях. Оно провисело недолго: спецназ начал штурм автобуса, Кривош сдался, и Зеленский сразу удалил запись.

Такую слабину президента Украины телеведущий и журналист Владимир Соловьев назвал «открытием ворот ада».

«Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдет захват за захватом», - заявил по этому поводу Соловьёв.

А вот сам Зеленский категорически не согласен с подобными обвинениями. Он считает, что нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь и ради ее сохранения нужно идти на уступки.

«Человеческая жизнь - самая главная ценность. Мы никого не потеряли», - написал на своей странице в Facebook Зеленский.

На Украине возбуждены два уголовных дела. В рамках первого Кривошу вменяют захват заложников (ст. 147 УК), посягательство на жизнь правоохранителей (ст. 348), незаконный оборот оружия (ст. 263). Второе уголовное дело возбуждено по статье «Теракт».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаложникиТеррористыУкраина
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