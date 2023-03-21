Starlink запретил Украине использовать свои терминалы над новыми регионами России
Вооруженным силам Украины ограничили радиус использования спутниковой системы Starlink, сообщает The Economist.
Оператор спутниковой связи SpaceX начал использовать геозонирование. Таким образом компания Илона Маска блокирует функционирование терминалов над новыми российскими территориями.
Источник в украинской разведке также рассказал изданию, что терминалы Starlink не работают над водой, а также при скорости более ста километров в час.
Ранее Илон Маск пообещал не допустить третьей мировой войны из-за ситуации со Starlink на Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- Адвокат: итальянский суд одобрил экстрадицию Артёма Усса в США
- Starlink запретил Украине использовать свои терминалы над новыми регионами России
- Британия отправит на Украину боеприпасы с обедненным ураном
- Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
- Украина объяснила «чёрной магией» успехи российских военных при сбитии беспилотников
- СМИ: Валерия Меладзе в ближайшее время могут признать иноагентом
- Захарова назвала молдавский язык «важным явлением в мировой истории»
- Песков заявил, что Путин проведет 22 марта несколько рабочих встреч
- Эксперт рассказал о росте оптовых и розничных цен на рис за год
- Росстат уточнил данные о численности населения России с учётом переписи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru