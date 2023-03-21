Starlink запретил Украине использовать свои терминалы над новыми регионами России

Вооруженным силам Украины ограничили радиус использования спутниковой системы Starlink, сообщает The Economist.

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Оператор спутниковой связи SpaceX начал использовать геозонирование. Таким образом компания Илона Маска блокирует функционирование терминалов над новыми российскими территориями.

Источник в украинской разведке также рассказал изданию, что терминалы Starlink не работают над водой, а также при скорости более ста километров в час.

Ранее Илон Маск пообещал не допустить третьей мировой войны из-за ситуации со Starlink на Украине.

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