Starlink запретил Украине использовать свои терминалы над новыми регионами России

Оператор спутниковой связи SpaceX начал использовать геозонирование. Таким образом компания Илона Маска блокирует функционирование терминалов над новыми российскими территориями.

Источник в украинской разведке также рассказал изданию, что терминалы Starlink не работают над водой, а также при скорости более ста километров в час.

Ранее Илон Маск пообещал не допустить третьей мировой войны из-за ситуации со Starlink на Украине.

